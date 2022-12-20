وأظهرت لقطات الفيديو، نجوم منتخب الأرجنتين وهم على متن حافلة مكشوفة، دارت بهم في شوارع العاصمة بوينس آيريس، حيث كان بانتظارهم الملايين، احتفالا بالفوز الثمين على فرنسا، بواحد من أكثر المباريات النهائية إثارة على الإطلاق في تاريخ كأس العالم.

وفي مرحلة ما، جلس ليونيل ميسي وهو يحمل كأس العالم، على منطقة مرتفعة من الحافلة المكشوفة، وعلى يمينه لياندرو باريديس ورودريغو دي بول، وعلى يساره أنخيل دي ماريا ونيكولاس أوتاميندي.

وبينما كانت الحافلة تأخذ منعطفا لجهة اليسار، كان اللاعبون يلوحون جميعا للجمهور، دون أن ينتبهوا إلى اقترابهم من كابل كهرباء.

وقبل ثواني من الارتطام، انتبه اللاعبون للكابلات وأخفضوا رؤوسهم بسرعة، في الوقت المناسب لينقذوا أنفسهم، لكن باريديس فقد قبعته.

وبعد الحادث الوشيك كتم اللاعبون ضحكاتهم، لكن كان من الممكن أن يكون الأمر مختلفا تماما لو لم يلاحظوا السلك في الوقت المناسب.

وفازت الأرجنتين على فرنسا 4-2 بركلات الترجيح (3-3 بعد الوقت الإضافي)، الأحد، ليعود المنتخب إلى الوطن حاملا كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه.