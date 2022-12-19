وتوج منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022، للمرة الثالثة في تاريخه بعد الفوز على فرنسا في مباراة النهائي بركلات الترجيح.

وسجل "ليو" هدف الأرجنتين الثالث في الدقيقة 109 من الوقت الإضافي، بعدما كانت النتيجة بين المنتخبين 2-2.

وقالت "ليكيب" الشهيرة إن بعض لاعبي منتخب الأرجنتين الاحتياطيين دخلوا أرضية الملعب للاحتفال بهدف ميسي، بينما لم تتجاوز الكرة خط المرمى. وأرفقت الصحيفة صورة تثبت صحة ادعائها.

وذكرت: "إذا طبقنا القواعد فالهدف غير صحيح.. دخول لاعبي الاحتياط أرضية الميدان والكرة لم تتجاوز بعد خط المرمى يعد أمرا ممنوعا".

وتابعت: "تنص الفقرة 9 من القانون رقم 3: إذا أدرك الحكم، بعد تسجيل هدف ما وقبل استئناف اللعب، أن شخصا إضافيا دخل أرضية الملعب وقت تسجيل الهدف: يجب على الحكم أن يرفضه، سواء كان الشخص الإضافي: بديلا أو لاعبا مستبدلا أو مطرودا أو مسؤولا من الفريق الذي سجل الهدف".

وأردف قائلا: "في هذه الحالة، يجب إعادة اللعب بضربة حرة مباشرة من المكان الذي يوجد فيه الشخص الإضافي".

وكانت "ليكيب" منحت حكم المباراة، سيمون مارسينياك، "نقطتين 2" على أدائه في مباراة منتخب بلادها أمام "التانغو".