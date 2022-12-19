انتهت واحدة من أمتع نسخ كأس العالم على مدار 92 عاما، بتتويج الأرجنتين بلقب مونديال 2022، ليبدأ التفكير في المرحلة التي تلي البطولة، وماذا ينتظر اللاعبين بعد الذي قدموه على مدار شهر في قطر.