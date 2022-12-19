وخسرت فرنسا أمام الأرجنتين نهائي مونديال قطر بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي 3- 3، في مباراة درامية كان مبابي (24 عاما) أحد أبرز أبطالها.

وأحرز مبابي أهداف فرنسا الثلاثة في المباراة، اثنين منهما من ركلتي جزاء والثالثة من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وبهذه الأهداف، أصبحت حصيلة مبابي من الأهداف في مونديال قطر إلى 8، وهو رقم لم يتم تحقيقه منذ مونديال كوريا الجنوبية واليابان عام 2002، وكان الهداف حينها البرازيلي رونالدو بحصيلة 8 أهداف.

وبدا النجم الفرنسي الشاب متأثرا جدا بعد ضياع حلم المونديال، حيث رصدته عدسات المصورين يذرف الدموع كما رفض التعليق على الخسارة.

وفي حفل التتويج بعد المباراة، سلم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، جائزة الحذاء الذهبي إلى مبابي.

وبعد مرور أكثر من 12 ساعة على نهاية المباراة، غرّد مبابي على حسابه الرسمي في تويتر بالقول: "سنعود". وأرفق التغريدة بصورة له وهو يحمل جائزة الحذاء الذهبي ويمر بجانب كأس العالم.