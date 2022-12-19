توجت الأرجنتين بكأس العالم 2022 على حساب فرنسا بركلات الترجيح (4-2) بعد التعادل (3-3) في الوقتين الأصلي والإضافي، في واحدة من أفضل النهائيات في تاريخ كأس العالم منذ 92 سنة.