توج المنتخب الأرجنتيني بكأس العالم قطر 2022 للمرة الثالثة في تاريخ "التانغو" بعد الفوز في المباراة النهائية على حساب فرنسا بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بثلاثية لكل فريق.