ليونيل قاد بلاده إلى الكأس الذهبية بعدما سجل هدفين في النهائي، وسجل ركلة ترجيح بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي.

ولفتت الأنظار اللقطة التي بدت مستحيلة لأعوام، وهي قبلة ميسي لكأس العالم المصنوع من الذهب، وذلك قبل التتويج الرسمي، والتي جسدت الرغبة الكبيرة لميسي بالاقتراب من الكأس طوال هذه الأعوام.

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