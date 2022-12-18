جرى الإعلان مساء يوم الأحد عن الجوائز الفردية، في كأس العالم لكرة القدم، الذي أقيم في قطر، وتُوج به منتخب الأرجنتين إثر فوزه على فرنسا بركلات الترجيح، فيما كانت الأشواط الإضافية قد انتهت بالتعادل 3-3.