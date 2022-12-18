وفتح كاسيساس حارس منتخب إسبانيا وقائده الذي فاز في كأس العالم عام 2010، صندوقا يحتوي على الكأس المذهبة التي سعى 32 فريقا للفوز بها في قطر.

وكانت معه في هذه المهمة الممثلة الهندية ديبيكا بادوكون.

وحمل كاسيساس وبادوكون الكأس وسار افيه على أرضية ملعب لويس حيث المباراة النهائية في مونديال قطر.

ولوح كاسيساس بالكأس للجماهير، ثم وضع الكأس على منصة بيضاء، قبل أن يفسح المجال ويخرج من الملعب لكي تبدأ بعدها المباراة النهائية.

وعلى المدرجات، كان لافتا وجود لاعبي المنتخب المغربي بين الجماهير.

وكان "أسود الأطلس" يمنون النفس بالوصول إلى هذه المباراة، لكنهم خسروا نصف النهائي أمام فرنسا 2- صفر وخسروا السبت مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام كرواتيا 2-1.

وفي منصة كبار الشخصيات، رصدت الكاميرات مصافحة النجم السويدي زلاتان إبراهميوفيتش للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي حضر النهائي، كما حصر نصف نهائي البطولة أمام المغرب.