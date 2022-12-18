ولم يغب أي لاعب أساسي فرنسي عن التشكيلة النهائية، حيث سيدخل ديشامب بفريقه المفضل أمام الأرجنتين.

وعاد كل من المدافع دايو أوباميكانو ولاعب الوسط أدريان رابيو، للتشكيلة الأساسية، بعد غيابهما عن لقاء المغرب، كما ضمت تشكيلة المنتخب جميع العناصر الأساسية مثل رافايل فاران وأنطوان غريزمان وكيليان مبابي وأوليفييه جيرو وعثمان ديمبيلي.

مفاجأة الأرجنتين

فجر مدرب المنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني، مفاجأة في التشكيلة النهائية التي ستخوض نهائي المونديال.

هذه المفاجأة تمثلت بإشراك النجم أنخيل دي ماريا أساسيا، والعودة لخطة 4-3-3، التي اعتمدها الفريق في مباريات دور المجموعات.

وابتعد دي ماريا عن المشاركة أساسيا في الأدوار الإقصائية، بسبب معاناته من الإصابة، وتألق عناصر المنتخب الأخرى.

وتضاربت الأنباء حول تشكيلة الأرجنتين، فانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي خطة 3-5-2، قبل أن يتم الإعلان عن الخطة الرسمية بوجود دي ماريا.

وسيستمر سكالوني بالاعتماد على القائد ليونيل ميسي والمهاجم الشاب خوليان ألفاريز في خط الهجوم، مع احتمالية مشاركة دي ماريا كجناح، أو كعنصر إضافي في خط الوسط.