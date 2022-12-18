أما بالنسبة للجماهير العربية، وخاصة المصرية، فإنها تعرفت عليه جيدا قبل أشهر، عندما أدار نهائي كأس مصر "المؤجل" بين الأهلي والزمالك.

وفي يوليو الماضي، أدار مارسينياك نهائي بطولة كأس مصر لموسم 2020-2021، على استاد القاهرة، والذي انتهى لصالح الزمالك بنتيجة 2-1.

خلال اللقاء، منح مارسينياك 8 بطاقات صفراء، 2 منها في أول 8 دقائق من اللقاء. وتوزعت البطاقات 4 لكل فريق.

أما أوروبيا، أدار مارسينياك اللقاء "الدراماتيكي" هذا الموسم، بين برشلونة وإنتر ميلانو، والذي انتهى بنتيجة 3-3، وكان سببا رئيسيا بخروج برشلونة من دوري أبطال أوروبا.

أدار لقاء إياب ربع نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي، بين ريال مدريد وتشلسي، والذي ذهب لأشواط إضافية وكان محوريا في مشوار "الملكي" نحو اللقب.

أدار مباريات في كأس العرب الأخيرة، أبرزها لقاء الجزائر وقطر في نصف النهائي.

أدار نهائي كأس السوبر الأوروبي عام 2018 بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، والذي انتهى لصالح أتلتيكو 4-2 بعد وقت إضافي.

في المونديال الحالي، أدار مارسينياك لقاءين فقط، واحد للأرجنتين، انتصرت فيه على أستراليا بدور الـ16، وآخر لفرنسا، انتصرت فيه على الدنمارك.