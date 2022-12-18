ويسعى ميسي (35 عاما) للفوز بكأس العالم 2022 بعد غياب المنتخب الأرجنتيني عن التتويج باللقب منذ عام 1986.

وبالنسبة لكثيرين، فإن الفوز بكأس العالم سيعزز مكانة ميسي باعتباره أعظم لاعب كرة قدم على الإطلاق بعد سنوات من الجدل والمقارنة بينه وبين البرتغالي كريستيانو رونالدو.

إنجازات ميسي الكروية بالأرقام