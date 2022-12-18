وظهر لاعب الوسط صاحب الـ22 عاما بشكل مميز مع "أسود الأطلس"، وكان أحد أهم أسباب بلوغ المنتخب الدور نصف النهائي، قبل إنهاء المونديال في المركز الرابع.

تصريحات رئيس نادي أنجيه سعيد شبان لشبكة "آر تي إل" الأوروبية:

• "لدينا عروض لعز الدين أوناحي من أندية كبيرة وأخرى متوسطة".

• "العروض تأتي من كل مكان. إيطاليا وإسبانيا وإنجلترا وفرنسا".

• "نأمل بالتوصل إلى اتفاق مع أحد الأندية في يناير المقبل، على أن تتم الصفقة في الصيف".

ولم يكشف رئيس أنجيه عن اسم ناد بعينه يطلب أوناحي، بينما ربطت تقارير صحفية سابقة بين اللاعب وبرشلونة الإسباني.

وبدأ أوناحي مسيرته مع الرجاء البيضاوي المغربي عندما كان في العاشرة من عمره، وانتقل إلى أكاديمية محمد السادس التي كانت بوابته للاحتراف في أوروبا.

وخاض اللاعب الشاب مع منتخب المغرب 17 مباراة دولية، سجل خلالها هدفين.