ويرى كثيرون أن فرنسا تمتلك منتخبا أكثر اكتمالا من الأرجنتين، التي تعتمد بشكل شبه تام على النجم الملهم ليونيل ميسي صاحب الـ35 عاما.

لكن مارتينيز استند إلى فوز "راقصي التانغو" بلقب "كوبا أميركا" العام الماضي، رغم أن الترشيحات كانت في صالح البرازيل صاحبة الضيافة.

وقال مارتينيز في مؤتمر صحفي، السبت: "من الواضح أننا عندما فزنا بكوبا أميركا كان المرشح المفضل هو البرازيل. نفس الشيء يحدث الآن. يمكن للناس أن يقولوا إن المرشح هو فرنسا لكن لدينا ميزة كبيرة بوجود أعظم لاعب في كل العصور"، في إشارة إلى ميسي.

وتابع حارس مرمى أستون فيلا الإنجليزي: "نود دائما أن نسمع أن المنافس هو المفضل، لأننا لا نشعر بأننا متفوقون أو أدنى من أي شخص. لكن كما أقول دائما لدينا أعظم لاعب في كل العصور. ومع دفاع جيد لدينا الكثير من الفرص للوصول إلى هدفنا".

وسجل ميسي 5 أهداف في النسخة الحالية من المونديال وصنع 3 لزملائه، ليقود مسيرة الأرجنتين نحو بلوغ النهائي.

وواصل الحارس حديثه عن قائد الأرجنتين: "أراه سعيدا جدا. إنه يشعر بصحة جيدة على أرض الملعب. لقد رأيت ميسي رائعا في كوبا أميركا. كان لاعبا استثنائيا. أحد أفضل اللاعبين بلا شك في البطولة، وفي كأس العالم هذه تقدم خطوة للأمام مقارنة بكوبا أميركا".

وأضاف مارتينيز: "إنه يلعب بشكل جيد للغاية، وهذا يعطي الفريق بأكمله الكثير من الطاقة لأن لدينا أعظم لاعب. إنه متحمس ومليء بالبهجة وهذا يساعدنا كثيرا".

ويخوض "البرغوث" المونديال الأخير في مسيرته حيث سيكون عمره في النسخة المقبلة 39 عاما، ويتطلع إلى اختتام مشاركاته في كأس العالم بإنجاز يعادل ما صنعه سلفه الراحل دييغو مارادونا، المتوج بطلا عام 1986.

وبمباراة الأحد، سيصبح ميسي صانع الأرقام القياسية في تاريخ كأس العالم، عندما يلعب مباراته رقم 26 الأخيرة له في المونديال.