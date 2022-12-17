وقال "غوغل" في مدونته:"شكرا من القلب للمنتخب المغربي وأدائه الذي أبهر الجميع خلال المونديال".

وأضاف: "استطاع منتخب أسود الأطلس الاستحواذ على اهتمامات الأشخاص عبر بحث Google خلال الأسبوع الماضي، حيث كان للفرنسيين فضول بمعرفة كلّ التفاصيل عن لاعبي المنتخب، وما يخبئونه من مفاجآت خلال الموسم.



المواضيع الأكثر رواجا خلال الأسبوع الماضي

حظي اللاعبان، وليد شديرة، صاحب الرقم 21، وعز الدين أوناحي، صاحب الرقم 8، من المنتخب المغربي لكرة القدم باهتمام متصفحي "غوغل" في المغرب وفرنسا خلال الأسبوع الماضي.

كما بحث الكثيرون في كلا الدولتين عن تشكيلة المنتخب قبيل المباراة المرتقبة. وكان هناك قلق من الشعب المغربي حول إصابات لبعض لاعبي المنتخب الرسمي لأنها قد تؤثر على أدائهم في المباراة.

الأسئلة الأكثر بحثا في المغرب وفرنسا قبيل المباراة

في فرنسا، كانت هناك أسئلة كثيرة متعلقة باهتمام الفرنسيين بالمنتخب المغربي ومعرفة ثقافته. الأسئلة التالية هي باللغة الفرنسية وقد تمت ترجمتها للعربية من أجل هذه المدونة.

ما هي القيمة السوقية للمنتخب المغربي؟

من هو اللاعب حكيمي؟

هل يتحدث حكيمي اللغة الفرنسية؟

من هو مدرب الفريق المغربي؟

لماذا سمي المنتخب المغربي بأسود الأطلس؟

أما الأسئلة الأكثر بحثا في المغرب خلال نفس الفترة فكانت جميعها عن معلومات سابقة عن مواجهات المنتخب الفرنسي، وعن خطته في المباراة.