وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن بوغبا الذي لم ينضم إلى تشكيلة الديوك، خلال المونديال الحالي المشارف على نهايته، بسبب تعرضه للإصابة، لن يستطيع الذهاب إلى قطر.

وكان بول بوغبا (29 عاما) يريد أن يحضر المباراة الحاسمة التي قد تتوج منتخب فرنسا بكأس العالم للمرة الثانية على التوالي.

وأورد المصدر أن نادي يوفنتوس الإيطالي لا يريد أن يسافر بوغبا لساعات طيران حتى قطر، في حين أنه لم يتعاف بشكل كامل حتى الآن.

وكان بوغبا قد نشر مقطع فيديو يشدد فيه على دعم منتخب فرنسا، قائلا إنه يدعم الديوك"بكل ما أوتي من قوة. أنا معكم".

وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية قد كتبت أن الرئيس، إيمانويل ماكرون، ينوي أخذ اللاعبين الذين أصيبوا ولم يشاركوا في التشكيلة، إلى قطر حتى يتابعوا مباراة المنتخب في ملعب "لوسيل" أمام الأرجنتين.

وتشير التقارير إلى أن تعافي بوغبا من إصابة في الركبة استغرقت وقتا أطول مما كان متوقعا في البداية.

وبما أن بوغبا لم يعد إلى التدريبات حتى الآن، فإن ناديه الإيطالي حريص على أن يرتاح بشكل تام، حتى لا يكون ثمة أي شيء يؤخر عودته للملاعب.

وفي حالة مماثلة، يبدو أن بايرن ميونيخ لم يسمح للاعبه الفرنسي المصاب، لوكاس هرنانديز، بأن يذهب إلى قطر في رحلة جوية تستغرق 6 ساعات، حتى يحضر المباراة النهائية من المونديال.

وكان هرنانديز قد أصيب في الركبة خلال المباراة الأولى لمنتخب فرنسا في المونديال، مما اضطره إلى إجراء عملية جراحية.