ونشر بنزيمة صورة سيلفي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، مرفقا إياها بعبارة "الأمر لا يهمني"، وهو ما فُهم بمثابة إبداء عدم اكتراثه بخوض آخر مقابلة للديكة في كأس العالم.

وكان بنزيمة قد تعافى من الإصابة، لكن المدرب ديدييه ديشامب لم يقم بإشراك نجم ريال مدريد الإسباني، وظلت التكهنات تحوم حول إمكانية استدعائه.

وجرى استبعاد بعض اللاعبين من تشكيلة فرنسا منذ البداية، مثل بول بوغبا ونغولو كانتي، لكن وضع بنزيمة البالغ 34 كان مختلفا، لأنه كان مصابا مع بدء المونديال.

وقام بنزيمة بنشر صورة السيلفي بعدما تحدثت بعض التقارير عن احتمال التحاقه بمنتخب فرنسا في قطر لأجل خوض ما تبقى من المونديال.

وذكر موقع "ريليفو" الإسباني أن ديشامب لم يبد حماسا كبيرا لإشراك بنزيمة في تشكيلة "الديكة"، رغم تماثله للشفاء بشكل كامل.

وكان منتخب فرنسا قد تأهل إلى المباراة النهائية من كأس العالم، يوم الأربعاء الماضي، إثر الفوز على منتخب المغرب بهدفين دون مقابل.

ولدى سؤال ديشامب في مؤتمرات صحفية سابقة حول إشراك بنزيمة، كان يرفض الجواب ويتهرب من الرد بشكل صريح.