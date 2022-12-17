ووفقا لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية فقد نجح سالومي، في الأمر بشكل صحيح عندما أصر على أن المنتخبين الأرجنتيني والفرنسي، سيبلغان في المباراة النهائية لمونديال قطر 2022، وذلك قبل انطلاقها في قطر يوم 20 نوفمبر الماضي.

وتحققت توقعات "العراف" البرازيلي، عندما رشح فوز الأرجنتين في على كرواتيا في الدور قبل النهائي للبطولة، وانتصار فرنسا على المغرب، مما مهد الطريق لمواجهة ملحمية بين عمالقة كرة القدم.

وسبق أن تحققت توقعات "نوستراداموس الحي" عندما تنبأ بشكل صحيح وصول فيروس كورونا "كوفيد-19" ووفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وقد أكسبت توقعات آتوس سالومي الصحيحة السابقة لقب نوستراداموس، على اسم الفيلسوف الفرنسي الذي توقع الأحداث الطويلة في المستقبل خلال حياته.

نظام "كابالا"

ويدعي آتوس سالومي الآن أنه تصور الفائز بكأس العالم لهذا العام قبل مواجهة الأحد، وقال عن توقعاته للمباراة النهائية للبطولة: "لسوء حظ فرنسا، أخبرتني حواسي أن الأرجنتين ستخرج منتصرة في النهاية".

وأشارت صحيفة "ديلي ستار" إلى أن آتوس سالومي يقوم بعمل توقعاته بناء على نظام يسمى "كابالا" لتحليل الاحتمالات الرياضية.

ووفقا لنظام "كابالا" فقد أظهرت حساباته أنه أعطى للأرجنتين رقم 8، الذي قال إنه يمثل: "بداية دورة جديدة، تلقي ما تم فعله وممارسته".

ويمكن أن تعزى هذه الدورة إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي من المقرر أن يلعب في آخر نهائي له في كأس العالم، بينما يشارك زميله في الفريق المهاجم جوليان ألفاريز في أول بطولة له.

من ناحية أخرى، أعطيت فرنسا الرقم 7 من قبل الكابالا وسالومي، ونقلا عن عالم الرياضيات فيثاغورس، قال: "منذ زمن سحيق، كان الرقم 7 بلا شك الأكثر حضورا في جميع الفلسفة والأدب المقدس، مما يجعلها أيضا رقم 7 مقدس وكامل وقوي".

لكن الرقم 7 ليس قويا بما يكفي لمنح النصر لفرنسا كما يقول سالومي: "قانون السبعة يفهم أن الكون يتكون من قوى تؤثر على بعضها البعض، وبالتالي لا شيء يبقى على حاله، إما أنه يتطور أو يتدهور".