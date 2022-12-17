وذكر مصدر لـ"سي إن إن" أن مكتب زيلينسكي عرض ظهور الرئيس الأوكراني في مقطع فيديو في استاد لوسيل، قبل بداية مباراة النهائي بين الأرجنتين وفرنسا، مضيفا أن زيلينسكي يرغب في بث رسالة سلام للجماهير والمشاهدين.

ورفض "الفيفا" هذا الطلب، حيث قال المصدر: "كنا نعتقد أن الاتحاد الدولي للكرة يريد استخدام منصته من أجل الصالح العام".

وأشار إلى أن المحادثات بين أوكرانيا والاتحاد الدولي لكرة القدم "ما تزال جارية".

ولم يكن من المرجح أن يوافق الفيفا على طلب زيلينسكي، نظرا لقواعد الاتحاد المناهضة للرسائل السياسية في كأس العالم.

ورغم أن الطلب الأوكراني يعد غير تقليدي، لكنه غير مفاجئ، على اعتبار أن كييف حاولت مرارا استغلال الأحداث العالمية الكبرى، بغض النظر عن موضوعها، لإبقاء الأضواء العالمية على الحرب في أوكرانيا.

وسبق لزيلينسكي أن ظهر، عبر الفيديو، في قمة مجموعة العشرين ومهرجان كان السينمائي ومسابقة غرامي، كما أجرى مقابلات مع مجموعة متنوعة من الصحفيين والفنانين المشهورين.