وتلقى الأهلي، مساء الجمعة، خطابا من "الفيفا" يفيد بمشاركته في مونديال الأندية، الذي سيحتضنه المغرب في الفترة الممتدة بين 1 و11 فبراير القادم.

وجاء في الخطاب: "باعتبار أن ناديكم قد احتل مركز الوصيف في النسخة الأحدث من بطولة دوري أبطال إفريقيا، يسر الفيفا أن يتوجه بالدعوة إلى النادي الأهلي الرياضي للمشاركة في كأس العالم للأندية 2022 بعد أن صادق مجلس الفيفا على إجراء البطولة في المغرب بين 1 و 11 فبراير 2023".

وأضاف الفيفا: "ونظرا لتأهل الوداد البيضاوي الرياضي لفوزه بدوري أبطال إفريقيا، فإن ناديكم سيشارك بديلًا عن المقعد المخصص للدولة المستضيفة للبطولة في مباراة الدور الأول والتي تجري بتاريخ 1 فبراير 2023".

وستكون هذه هي المشاركة الثالثة على التوالي للأهلي في مونديال الأندية، والثامنة في تاريخ النادي.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الجمعة، منح شرف تنظيم كأس العالم للأندية 2023 للمغرب.

وستعرف النسخة أيضا مشاركة كل من ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، وسياتل ساوندرز بطل أميركا الشمالية، وفلامنغو البرازيلي بطل أميركا الجنوبية، وسيتي المتأهل عن قارة أوقيانوسيا، وممثل قارة آسيا، الذي لم يتحدد بعد.