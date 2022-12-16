فرنسا توجت بمونديال 2018 في روسيا، وبلغت نهائي مونديال قطر بعد مسيرة ناجحة في البطولة، لتلعب من أجل اللقب الثالث.

أرقام تاريخية

بلغ منتخب فرنسا نهائي كأس العالم للمرة الرابعة في آخر 7 نسخ، ليصبح أكثر المنتخبات تحقيقا لهذا الإنجاز منذ 1998.

لم يعرف منتخب فرنسا الطريق إلى نهائي كأس العالم قبل أن يستضيف البطولة عام 1998 ووقتها حقق اللقب على حساب البرازيل.

شاركت فرنسا في النهائي 3 مرات قبل مونديال قطر 2022، فازت مرتين وخسرت في مرة وحيدة.

الخسارة الوحيدة لفرنسا في نهائي كأس العالم كانت عام 2006 على يد المنتخب الإيطالي بركلات الترجيح.