قال ابن الـ34 عامًا في منشور على إنستغرام "بعد قرابة 15 عامًا و143 مباراة، حان الوقت لأقول وداعًا للمنتخب الوطني" الذي حقق معه لقب كأس العالم الاول في تاريخه عام 2010 وكأس أوروبا 2012.

وخاض قائد برشلونة 143 دولية، وتوج بكل من لقب مونديال 2010 ويورو 2012 مع المنتخب الإسباني.

واختمم بوسكيتش مسيرته الدولية بإخفاقه في تسجيل ركلة ترجيحية خلال لقاء المغرب وإسبانيا في ثمن نهائي المونديال.

وأخفق بوسكيتس بتسجيل ركلة ترجيحة خلال مباراة المغرب وإسبانيا في ثمن نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™ الأمر الذي أدى لخروج إسبانيا من المسابقة.