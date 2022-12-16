وقال الركراكي، في ندوة صحفية: "مباراة ترتيب كأس العالم لن تكون سهلة، بحكم رغبة المنتخبين في انتزاع المركز الثالث.. ستكون مباراة صعبة بحكم أنها مباراة لتحديد المراكز لا لكسب النقاط، لذا ستكون مواجهة مفتوحة بين الطرفين".

وأضاف: "لعب الترتيب بالنسبة لي هو أمر محبط. صعب أن تخسر نصف النهائي وتلعب بعدها بيومين مباراة للترتيب.. كنت أرغب في لعب النهائي والفوز باللقب لأن التاريخ يتذكر فقط الفائزين".

وتابع: "لست نادما عن اختياراتي أمام فرنسا. اللعب بخطة 5-4-1 أو 4-5-1 ليس المشكل، تلقينا هدفا مبكرا وآخر من خطأ، وهو أمر ممكن أن يحدث في كرة القدم".

وأردف قائلا: "لكن نحن نلعب الآن من أجل المركز الثالث، وهو أمر جيد، ولم يكن يتوقعه أحد.. لعبنا ست مباريات وتنتظرنا السابعة، وهذا أمر لم يتحقق أبدا في تاريخنا".

وأعلن مدرب "أسود الأطلس" غياب سايس عن مباراة الغد، بالقول: "خسرنا قائدنا رومان سايس خلال لقاء فرنسا.. خاطرنا به لكن الأمر كان يستحق المخاطرة.. أردنا الذهاب إلى المعركة معه وهو في قيادة كتيبتنا".

وزاد: "إنه مصاب ولدينا بعض اللاعبين المصابين الآخرين أيضا مثل نايف أكرد ونصير مزراوي، سنتحقق من وضعهم اليوم. لقد دفعنا لاعبينا حقا إلى أقصى حدودهم، لكنهم مازالوا يريدون الخروج غدا واللعب مرة أخرى. لكن لن نخاطر مع أي من لاعبينا. رومان سايس سيكون خارج المباراة. ومع ذلك أنا أثق بمجموعتنا، وأعلم أننا سنكون قادرين على تقديم كل ما لدينا غدا".