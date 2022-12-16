و تلتقي كرواتيا، وصيفة 2018، مع المغرب السبت على استاد خليفة الدولي وعينهما على الميدالية البرونزية، بعد خسارتهما ضد الأرجنتين (3-0) وفرنسا (2-0) تواليا في نصف النهائي.

وقال كراماريتش، خلال مؤتمر صحفي: "نفهم متعة الفوز بميدالية في كأس العالم. (...) إنه شيء يبقى معك لبقية حياتك".

وقارن أفضل هداف لكرواتيا في قطر (هدفان) المباراة المرتقبة السبت مع تلك التي فازت بها بلاده على هولندا (2-1) في مونديال 1998، لتحصد البرونزية في أول مشاركة لها في نهائيات كأس العالم كبلد مستقل.

وأضاف لاعب هوفنهايم الالماني: "إنها مواجهة تاريخية ويجب أن نركز عليها. لدينا الفرصة لتكرار ذلك ولنُخبر أطفالنا به يومًا ما".

واستطرد أن المغرب الذي بات أول بلد إفريقي وعربي يبلغ نصف النهائي "في نفس الوضع الذي كنا عليه في عام 1998، وبالتالي سيضحي بحياته من أجل هذه الميدالية".

وسبق أن التقى المنتخبان في دور المجموعات في قطر وانتهت المواجهة بالتعادل السلبي، ويتوقع كراماريتش "مباراة مماثلة ومتقاربة للغاية"، أمام "فريق جيد جدًا، منظم جدًا، لاسيما دفاعيًا ومع مواهب عدة في الهجوم".

وأضاف: "سيتطلب الأمر صبرا ولن يكون لأحد الهامش في ارتكاب الأخطاء. ربما لحظة تميز أو مهارات فردية قد تقرر النتيجة".

أما زميله المدافع يوشكو غفارديول أكد "نحن الآن نكافح من أجل الميدالية البرونزية وعلينا التركيز على ذلك".

عند سؤاله عن احتمال فوزه بجائزة أفضل لاعب تحت 21 عامًا في البطولة، بعد الفرنسي كيليان مبابي في عام 2018، أجاب المدافع البالغ 20 عامًا: "سيكون ذلك رائعًا بالطبع، لكن المهم بالنسبة لكرواتيا الفوز بالميدالية البرونزية".