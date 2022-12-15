يترقب نحو 45 مليون مواطنا أرجنتينا وأكثر من ذلك بكثير من جمهور ليونيل ميسي حول العالم، المباراة النهائية للمونديال من أجل تحقيق حلم عمره 36 عاما لمنتخب التانغو.