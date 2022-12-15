وكان جليا أن مبابي، حرص كل الحرص على دعم ومواساة زميله في فريق باريس سان جرمان وظهير المنتخب المغربي أشرف حكيمي بعد فوز فرنسا على المغرب في المباراة.

الجدير بالذكر أن منتخب الديوك فاز على أسود الأطلس بهدفين دون مقابل في نصف نهائي كأس العالم 2022.

واليوم، نشر مبابي على حسابه في تويتر، تغريدة مرفقة بصورة له مع حكيمي بعد المباراة، قال فيها: "لا تحزن يا أخي.. الجميع فخور بما فعلته.. لقد صنعت التاريخ".

وكان مبابي وحكيمي خطفا الأنظار بعد نهاية المباراة التي جمعت منتخبيهما، مساء الأربعاء، لحساب نصف نهائي كأس العالم 2022.

وأظهرت عدسات المصورين مبابي يقف إلى جانب حكيمي لمدة طويلة لدعمه نفسيا، بعد هزيمة منتخب بلاده بهدفين نظيفين أمام الديوك.

وبعدها، تعانق لاعبا باريس سان جرمان الفرنسي وتبادلا القمصان، قبل أن يذهب مبابي للاحتفال مع زملائه في الفريق بالقميص المغربي.

يشار أنه في الصيف الماضي، قام حكيمي ومبابي بزيارة لإحدى دور الأيتام في قرية بمنطقة "تاحناوت"، بضواحي مدينة مراكش، وذلك على هامش عطلتهما التي قضياها في المدينة، التي تقع جنوبي المغرب.

واعتاد ثنائي باريس سان جرمان على السفر والتنقل معا إلى وجهات مختلفة، بحكم الصداقة القوية التي تربطهما وتوافقهما في عدة جوانب.