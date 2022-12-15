ورغم ضياع حلم التأهل إلى المباراة النهائية من كأس العالم، أثنى مشجعون مغاربة وعرب على أسود الأطلس، قائلين إنهم قاموا بقصارى الجهد وقد صعدوا إلى المربع الذهبي.

وكتب متفاعلون "كفيتم ووفيتم"، بعدما أضحى أسود الأطلس أول فريق عربي وإفريقي يصعد إلى هذا الدور المتقدم.

وقال صانع المحتوى الرياضي الشهير في المغرب، أوعنا بلعيد "شكرا جزيلا لجميع الأسود الأبطال على هذه الملحمة وهذا العرس الكروي الجميل الذي عشنا فيه لحظات فوق الحلم والخيال، ولحدود اللحظة لم نستوعب ما حصل رغم الهزيمة".

وأضاف بلعيد في تدوينة على موقع "فيسبوك"، أن المنافس الحقيقي للأسود في المباراة مع فرنسا كان هو الإرهاق والإصابات وغياب الدعائم الأساسية في الخط الدفاعي الذي كان القوة الضاربة في صفوف منتخب المغرب.

وتابع أنه من مباراة لعبها منتخب المغربي إلا وكانت تشهد إصابة لاعب أو لاعبين، مشيرا إلى إصابة عناصر بارزة في الأسود مثل رومان سايس ونايف أكرد ويوسف النصيري.

وفي السياق نفسه، أثنى الطبيب المغربي المعروف بعمله الإنساني، زهير الهنا، على أداء الأسود، واصفا ما قدموه بالملحمة.

وأشاد لهنا في تعامل لاعبي المنتخب المغربي في حالتي الفوز والخسارة، وهو ما يظهر التحلي بالروح الرياضية.

في غضون ذلك، كتبت الكاتبة والروائية الجزائرية، أحلام مستغانمي، شاكرة الأسود "على ما قدموه من بهجة وعنفوان وحدت العرب جميعهم".