• سفيان أمرابط بات أول لاعب وسط في تاريخ كأس العالم من القارة السمراء يتحطم أمامه الخصوم بهذا الشكل، بعد أن نجح في استعادة الاستحواذ لصالح فريقه 51 مرة في البطولة.

• لم يسبق لأي لاعب إفريقي صناعة الفارق واقتناص الكرة من المنافسين بهذا العدد مثل أمرابط، منذ مونديال 1966 عندما بدأ التحليل الإحصائي بالأرقام لكل لمسة في الملعب لكل اللاعبين.

أرقام أخرى

• بات ديديه ديشان رابع مدير فني في التاريخ ينجح في قيادة منتخب بلاده إلى النهائي مرتين متتاليتين، بعد فيتوريو بوزو مع إيطاليا عامي 1934 و1938، وكارلوس بيلاردو مع الأرجنتين 1986 و1990، وفرانز بيكنباور مع ألمانيا 1986 و1990.

• منذ البرازيل في مونديالي 1998 و2002، لم ينجح أي فريق الظهور مرتين متتاليتين في النهائي إلى أن جاءت فرنسا لتفعلها في مونديالي 2018 و2022، وأول فريق أوروبي يحقق الانجاز ذاته منذ عام 1990.

• باتت فرنسا أكثر منتخبات العالم نجاحات في آخر 7 نسخ من البطولة، حيث وصلت إلى النهائي 4 مرات.

• هدف ثيو هيرنانديز المبكر في شباك المغرب والذي جاء في الدقيقة 4:39 هو أسرع هدف في تاريخ نصف نهائي كأس العالم منذ 1958، عندما سجل فافا بعد دقيقتين فقط للبرازيل في شباك فرنسا.

• هوغو لوريس بات أكثر حارس في العالم يشارك في مباريات بكأس العالم بعدما رفع رصيده إلى 19 مباراة متساويا مع مانويل نوير، وفي حالة مشاركته بالنهائي سينفرد بالرقم.