خسر المنتخب المغربي للمرة الأولى في بطولة كأس العالم في نصف النهائي بنتيجة (2-0) أمام منتخب فرنسا حامل اللقب، بعد أداء فاجأ الجميع، وهزم "أسود الأطلس" منتخبات قوية فاز بعضها في كأس العالم مثل إسبانيا.

إنجاز تاريخي

• المغرب بات أول فريق إفريقي وعربي يبلغ نصف نهائي كأس العالم، بعد تفوقه على البرتغال بهدف نظيف في دور الثمانية، وتوقفت رحلته عند هذا الحد في البطولة بعد الخسارة أمام فرنسا.

• لم تنته قصة المغرب بالخسارة من فرنسا، أسود الأطلس سيلعبون يوم السبت أمام كرواتيا من أجل الميدالية البرونزية التي لم يحصل عليه أي فريق إفريقي أو عربي على مر التاريخ.

• فازت المنتخبات الإفريقية بميداليات متنوعة الألوان في الدورات الأوليمبية، لكن سيكون المغرب أول فريق في التاريخ خارج أوروبا أو الأميركيتين الجنوبية والشمالية يحصد ميدالية رسمية في بطولة كأس العالم.

• الانجاز الأفضل للكرة الآسيوية كان تأهل كوريا الجنوبية إلى نصف نهائي مونديال 2002، لكنها فشلت في الفوز بالميدالية البرونزية عندما حلت في المرتبة الرابعة.

• أفضل انجازات الكرة الإفريقية كان التأهل إلى ربع النهائي 3 مرات أعوام 1990 و2002 و2010، والآن سيلعب المغرب من أجل المركز الثالث.