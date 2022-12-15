وأظهرت عدسات المصورين مبابي يقف إلى جانب حكيمي لمدة طويلة لدعمه نفسيا، بعد هزيمة منتخب بلاده بهدفين نظيفين أمام "الديوك".

وبعدها، تعانق لاعبا باريس سان جرمان الفرنسي وتبادلا الأقمصة، قبل أن يذهب مبابي للاحتفال مع زملائه في الفريق بالقميص المغربي.

وأنهى المنتخب الفرنسي "الحلم المغربي" وفاز على "أسود الأطلس" بهدفين نظيفين، ليضمن بذلك بطاقة العبور إلى نهائي كأس العالم 2022.