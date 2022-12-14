وفاجأ وليد الركراكي الجميع بإشراكه قطبي الدفاع نايف أكرد ورومان سايس أساسيان في المباراة ضد فرنسا في الدور نصف النهائي لمونديال قطر 2022.

وكان الشك يحوم حيال مشاركة القائد سايس في مباراة اليوم عقب إصابته في الفخذ الأيسر في المباراة التاريخية بربع النهائي ضد البرتغال (1-صفر) السبت الماضي، حيث اضطر إلى ترك مكانه لأشرف داري في الدقيقة 57، فيما غاب قطب دفاع وست هام يونايتد الإنجليزي أكرد عن المباراة الأخيرة ضد البرتغال ولم يتواجد اسمه ضمن التشكيلة بسبب أصابة تعرض لها ضد إسبانيا في ثمن النهائي.

وضمت تشكيلة المغرب: بونو - أكرد - سايس - حكيمي - مزراوي - أمرابط - - الياميق - زياش - بوفال - النصيري.

ووفق هذه التشكيلة، فقد استعان الركراكي بـ 5 مدافعين، هم: أكرد - سايس - حكيمي - مزراوي- الياميق، فيما يبدو أنه سيلعب على الهجمات المرتدة لمواجهة الهجوم القوي لمنتخب الديوك.

في المقابل، ضمت تشكيلة فرنسا: لوريس - كوندي - فاران - كوناتي - هيرنانديز - غريزمان - تشواميني - فوفانا - ديمبيلي - جيرو - مبابي.

وتوجهت، قبل قليل، حافلتا الفريقين صوب استاد البيت، الذي سيحتضن القمة المصيرية، التي ستكشف هوية المنتخب، الذي سيواجه الأرجنتين في نهائي المونديال، يوم الأحد القادم.

ويسعى منتخب "الديوك" إلى مواصلة حملة الدفاع عن اللقب بقوة، بعدما وصلوا لهذا الدور عقب الفوز على المنتخب الإنجليزي.

فيما يمني "أسود الأطلس" النفس بمواصلة كتابة التاريخ والمرور إلى نهائي المونديال، ليصبح أول منتخب عربي وإفريقي يصل إلى هذا الدور.