وأضاف أمرابط في مقابلة مع صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية، نشرت الأربعاء:" أنا لاعب في فيورنتينا واحترم النادي الذي تربطني علاقة جيدة مع رئيسه".

وقال إن لدى نادي فيورنتينا مدرب جيد هو فينتشنزو إيطاليانو، وليس أقل من دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد.

ويبلغ امرابط من العمر (26 عاما)، وولد في هولندا، وبعد أن مثّل تلك البلاد في مرحلة الشباب فضّل لاحقا أن يمثل المغرب منتقلا إلى فريق الشباب في "أسود الأطلس" عام 2013، قبل أن يصبح في الفريق الأول.

وعن بطولة كأس العالم التي يشارك فيها امرابط حاليا، يقول اللاعب المغربي: "لدينا بطولة رائعة. هذا واضح، واعتقد ألا أحد توقع ما أنجزناه، لكن في كل كؤوس العالم دائما هناك مفاجآت".

وقال إنه يشعر بشعور جيد للغاية لما قدمه مع "أسود الأطلس" في مونديال قطر، مضيفا "أن وصول المغرب إلى هذه المرحلة كان حلم كل واحد منها منذ أن كنا أطفالا".

وعن المباراة المرتقبة مع فرنسا في نصف النهائي، قال سفيان امرابط إنها ستكون مباراة صعبة، ففرنسا منتخب رائع وهو حامل اللقب.

ومع ذلك أكد لاعب وسط منتخب "أسود الأطلس" أن المنتخب بالفعل خاض مباريات ضد منتخبات قوية ذات أداء جيد جدا، وعبر ثقته بالمنتخب المغربي.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان يخشى كيليان مبابي، المهاجم الفرسي، قال امرابط، إن مبابي لاعب ممتاز لكن لا خوف منه، كما أن هناك لاعبين محترفين في "الديوك" الفرنسية، لكن لا نخشى أحدا.