ويسعى منتخب "الديوك" إلى الفوز على المغرب والتأهل إلى النهائي ولما لا إحراز اللقب على حساب الأرجنتين، فيما يرغب "أسود الأطلس" في مواصلة كتاب تاريخ جديد للمونديال بعد سلسلة من الإنجازات التاريخية في الأدوار السابقة.

ويبدو أن المنتخب الفرنسي بات متخصصا في لعب مباريات نصف النهائي، حسب ما أظهره موقع "ستاتس بيرفورم"، المتخصص في إحصائيات كرة القدم.

وأوضح المصدر، على صفحته في تويتر: "فازت فرنسا بآخر 5 مباريات خاضتها في نصف النهائي في البطولات الكبرى (كأس العالم + أمم أوروبا)".

وأضاف: "في المقابل، يعود آخر إخفاق لها في مباراة نصف نهائي إلى بطولة أمم أوروبا 1996 ضد جمهورية التشيك، بعدما انتهت المباراة بالتعادل السلبي، وخسرت بالركلات الترجيحية 6-5".

الكمبيوتر يقول كلمته

كشف موقع "ذا أناليست" المتخصص بإحصائيات كرة القدم، عن توقعاته بشأن هذه المواجهة، حيث قال إن نسبة فوز فرنسا تصل إلى نحو 64.3 في المئة، مقابل نحو 13 في المئة لـ"أسود الأطلس".

أما نسبة انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بين المنتخبين والمرور للوقت الإضافي فهي 22.7 في المئة.

توقعات "غوغل" لم تختلف هي الأخرى، حيث منحت نسبة 62 في المئة لفرنسا و14 في المئة للمغرب.

كما رجح "الباندا سهيل" الشهير فوز "الديوك" ومرورهم إلى نهائي "مونديال 2022".