نصف النهائي الذي يشهد لأول مرة فريقا عربيا وإفريقيا، سيقام على ملعب البيت في قطر في تمام الساعة 7 بتوقيت غرينيتش من مساء الأربعاء.

وكشف موقع "ذا أناليست" المتخصص بإحصائيات كرة القدم، عن توقعاته بشأن هذه المواجهة، حيث قال إن نسبة فوز فرنسا تصل إلى نحو 64.3 في المئة، مقابل نحو 13 في المئة لـ"أسود الأطلس".

أما نسبة انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بين المنتخبين والمرور للوقت الإضافي فهي 22.7 في المئة.

توقعات "غوغل" لم تختلف هي الأخرى، حيث منحت نسبة 62 في المئة لفرنسا و14 في المئة للمغرب.

كما رجح "الباندا سهيل" الشهير فوز "الديوك" ومرورهم إلى نهائي "مونديال 2022".

وكان المغرب تأهل إلى النصف بعد فوزه على البرتغال بهدف نظيف، فيما فازت فرنسا على إنجلترا بنتيجة 2-1.

قمة نارية

وتنتظر أسود الأطلس قمة نارية أمام المنتخب الفرنسي حامل اللقب وخصوصا خط هجومه المكون من الرباعي كيليان مبابي وأوليفييه جيرو وعثمان ديمبيليه وأنتوان غريزمان.

وكان المدرب وليد الركراكي قال، يوم أمس، إن لمنتخب فرنسا لاعبين ذوي جودة، ومدربهم هو الأفضل في العالم، مضيفا "سنحاول أن نخلق المفاجأة".

ولدى سؤاله حول الإصابات المسجلة وسط اللاعبين، أوضح الركراكي أن تحديد من سيشارك يجري في يوم المباراة، ولا يتم إلا في اللحظات الأخيرة، فيدخل من بات جاهزا بنسبة مئة في المئة.

من جهته، أكّد مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان أنه "سيجد حلا" للصلابة الدفاعية المغربية، مبرزا "المنتخب المغربي لديه القدرة على الدفاع بشكل جيد للغاية".

وتابع: "يجب ألا نختزل المغرب بالشق الدفاعي فقط، وإلا ما كانوا ليصلوا إلى هنا. رغم ذلك هم المنتخب الأفضل دفاعيا، وعليه، سيكون هدفنا خلق صعوبات لهم من أجل التسجيل".