وحسب ما ذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن السلطات الأمنية حشدت 10 آلاف شرطي لمباراة نصف نهائي المونديال، بينهم 5000 في منطقة باريس.

في المقابل، لن يتم إغلاق شارع الشانزليزيه الشهير أمام حركة المرور، كما لن يجري إغلاق أي محطة مترو، عكس ما روِّج في وقت سابق.

وأكدت الشرطة الفرنسية أنه ستتم تعبئة "موظفين بالزي المدني والرسمي، طوال المساء، في محيط الشانزليزيه والضواحي وجميع أنحاء باريس، لمحاربة مختلف أشكال الانحراف".

وقال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، إن الهدف هو الحصول على فريق "جاهز للغاية" وقادر على وضع حد بسرعة لأي أعمال شغب قد تلحق بالأعمال التجارية أو مقذوفات تستهدف الشرطة.

ويسعى منتخب "الديوك" إلى مواصلة حملة الدفاع عن اللقب بقوة، بعدما وصلوا لهذا الدور عقب الفوز على المنتخب الإنجليزي.

فيما يمني "أسود الأطلس" النفس بمواصلة كتابة التاريخ والمرور إلى نهائي المونديال، ليصبح أول منتخب عربي وإفريقي يصل إلى هذا الدور.