والجائزة المصنوعة من البرونز هي واحدة من ست جوائز أعيد تسميتها، وكشفت الرابطة النقاب عنها الثلاثاء.

تصميم الجائزة

الجائزة على شكل لاعب يكسر صخرة للوصول لكرة سلة من الكريستال تتكون من 23 نقطة في إشارة لرقم قميص جوردان.

كُتب اسم جوردان على الجائزة بشكل هندسي مكون من ستة أضلاع في إشارة إلى ستة ألقاب حققها مع شيكاغو بولز.

قاعدة الجائزة مكون من خمسة أضلاع في إشارة إلى فوزه بجائزة أفضل لاعب خمس مرات خلال مسيرته.

والجوائز الأخرى التي أعيد تسميتها هي كأس جيري ويست لأكثر لاعب تأثيرا في الأوقات الحاسمة وجائزة حكيم أولاجوان لأفضل مدافع وجائزة ويلت تشامبرلين لأفضل لاعب مبتدئ وجائزة جون هافليك لجائزة أفضل بديل وجائزة جورج ميكان للاعب الأكثر تطورا.

وقال آدم سيلفر مفوض الرابطة الوطنية في إفادة صحفية "مجموعتنا الجديدة من الجوائز تحتفل بمجموعة من أعظم اللاعبين وأكثرهم تأثيرا في تاريخ الدوري الأميركي للمحترفين".

وأضاف "في الوقت الذي نقدم فيه الجوائز لأفضل اللاعبين في الدوري في كل موسم فنحن نعرب عن تقديرنا بالأساطير الذين يجسدون هذه الجوائز المرموقة".