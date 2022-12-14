وأعلنت النقابة في حسابها على تويتر أن "فيفبرو مصدومة وممتعضة من جراء معلومات تفيد بأن لاعب كرة القدم المحترف أمير ناصر آزاداني يواجه خطر الإعدام في إيران بعدما شارك في حملة للدفاع عن حقوق النساء والحريات الأساسية في بلاده. نحن متضامنون مع أمير".

ويأتي موقف النقابة بعد حملة تنديد خارجية بإعدام شابين في إيران مؤخرا على أثر توقيفهما في إطار تظاهرات اندلعت في البلاد على خلفية وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني (22 عاما) في 16 سبتمبر. وكانت "شرطة الأخلاق" الإيرانية قد أوقفت أميني قبل ثلاثة أيام لخرقها قواعد اللباس المحتشم الصارمة في إيران.

وأمير ناصر آزاداني يلعب مدافعا لنادي إيران جوان ولعب مع المنتخب الوطني لفئة دون 16 عاما. وكان قد بدأ مسيرته الكروية مع فريق راه آهن في طهران حيث شارك في أولى مبارياته ضمن دوري الدرجة الأولى الإيراني.

ودعم النجم الدولي الإيراني السابق علي كريمي، المدافع الشرس عن التظاهرات، آزاداني في تغريدة جاء فيها "لا تعدموا أمير".

وكان رئيس السلطة القضائية في محافظة أصفهان (وسط-غرب) أسد الله جعفري قد أشار الأحد إلى أن آزاداني موقوف منذ 18 نوفمبر ومتّهم بالانتماء إلى مجموعة تضم تسعة أشخاص سعت للنيل من أسس الجمهورية الإيرانية وفق وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا".

وأشار جعفري إلى أن "أمير وثلاثة أشخاص آخرين دبّروا لشغب وقع في 16 نوفمبر في أصفهان" قُتل خلاله ثلاثة عناصر أمن.

وآزاداني مشتبه بضلوعه في موت أحد عناصر الأمن، وفق وكالة "تسنيم".

وبحسب أحدث حصيلة أوردتها منظمة "حقوق الإنسان في إيران" ومقرها النرويج قُتل 458 شخصا على الأقل في حملة قمع التظاهرات التي تشهدها إيران، في حين تشير الأمم المتحدة إلى أن حصيلة الموقوفين بلغت 14 ألفا على الأقل.