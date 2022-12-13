وفي تصريحات خاصة لسكاي نيوز عربية قال: "سعدت بالمشاركة في منتدى "إنفستوبيا"، حيث كان النقاش مثمرا وبناء، تم خلاله التطرق إلى العديد من المواضيع المهمة بحضور نخبة المستثمرين والشخصيات الرياضية البارزة ومسؤولين حكوميين، وتعرفنا على الكثير من الجوانب التكنولوجية المتطورة في هذا المجال. وشخصيا أعتبر أن كل مخرجات النقاش ستكون مفيدة لأنديتنا في الدوري الإسباني للاستفادة منها وتطبيقها في عملها".

وأضاف بأن المنتدى حفل بالجلسات الحوارية المفيدة، والتي تكشف عن جوانب مهمة لفرص الاستثمار الرياضي، وتعزيز الاستفادة من الجوانب الاقتصادية والتنموية الواسعة للأنشطة الرياضية وبالتحديد في رياضة كرة القدم.

وبخصوص استراتيجية رابطة كرة القدم في إسبانيا للتوسع أكثر في العالم، قال تيباس الذي يترأس الرابطة منذ 2013: "نملك شبكة عالمية لرابطة الدوري الإسباني تعمل على تعزيز تواجدها في مختلف الدول، حيث تم بعث 5 مكاتب خارج إسبانيا، منها مكتب في دبي، وذلك لأهمية الإمارات بالنسبة لنا في تطبيق سياستنا الخارجية والانتشار في منطقة الشرق الأوسط.

كما أن حضورنا قوي على أرض الواقع بواسطة 100 شخصا يعملون خارج إسبانيا، ويسهرون على تنظيم العديد من الفعاليات في مختلف القارات، بالإضافة إلى تركيزنا على وسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجماهير، بما يخدم انتشار الدوري الإسباني".

وأضاف أيضا بأن رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا" وقعت في دبي خلال الأيام الماضية، اتفاقية هي الأكبر من نوعها لإطلاق مشروع مشترك يمتد لـ 15 عاما، وذلك بهدف تعزيز حضور العلامة التجارية للدوري الإسباني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية.

ومن المنتظر أن يوفر المشروع فرصا جديدة لتوسيع حضور رابطة الدوري الإسباني من خلال الوصول إلى جمهور جديد من الشباب في هذه المناطق، بالإضافة إلى منح حقوق البث والتغطية الإعلامية فيها، بما يعزز نسبة مشاهدة مباريات الدوري الإسباني في الدول الـ29 التي تسري فيها بنود الاتفاقية.