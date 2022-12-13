ويدخل المنتخب الأرجنتيني المباراة بخطة يستخدمها لأول مرة في المونديال، وهي 4-4-1-1، بتغييرين على مستوى العناصر، بإشراك المدافع نيكولاس تاغليافيكو محل ماركوس أكونيا، ولياندرو باريديس محل المدافع ليساندرو مارتينيز.

أما المنتخب الكرواتي، فدخل بنفس التشكيلة التي أطاحت بالبرازيل، في دور ربع النهائي.

الأرجنتين - كرواتيا

الملعب: استاد لوسيل

المدينة: لوسيل

دور نصف النهائي

الحكم: الإيطالي دانييلي أورساتو

المباراة لحظة بلحظة

د77: استسلام تام للمنتخب الكرواتي. الأرجنتين منطقيا في نهائي كأس العالم.

د70: لحظة إبداع تام من ليونيل ميسي على الطرف الأيمن وتمريرة "مقشرة" للمهاجم ألفاريز ليسجل الهدف الثالث.

د70: الأرجنتين تسجل الهدف الثالث وتقترب من النهائي.

د50: كرواتيا ترمي كل أوراقها الهجومية. المهاجم الثالث في الملعب، بيتكوفيتش محل لاعب الارتكاز بروزوفيتش.

د45: انطلاق الشوط الثاني من اللقاء. كرواتيا تشرك المهاجمين أورسيتش وفلاسيتش، مكان المدافع سوزا والمهاجم باساليك.

تحليل الشوط الأول

د45: نهاية الشوط الأول من اللقاء بتقدم الأرجنتين 2-0.

د43: انهيار كرواتي أمام كثافة الهجوم الأرجنتينية، وفرصة محققة أخرى ينقذها الحارس ليفاكوفيتش.

د39: ألفاريز يسجل الهدف الثاني للأرجنتين في مرمى كرواتيا، بعد انفرادة من منتصف الملعب.

د33: ليونيل ميسي يسجل من ركلة الجزاء. 1-0 للأرجنتين.

د32: ضربة جزاء للأرجنتين بعد انفرادة جوليان ألفاريز، وخروج الحارس بشكل غير قانوني وإعاقته.

د25: أول تهديد في المباراة بقدم الأرجنتيني إنزو فيرنانديز، الذي سدد بقوة من بعيد، تصدى لها الحارس الكرواتي ليفاكوفيتش.

د20: المنتخب الكرواتي يمسك زمام الأمور ويسيطر على اللقاء.

د13: المباراة قوية بدنيا.. حتى الآن لا فرص حقيقية للفريقين.

د1: انطلاق المباراة بين الأرجنتين وكرواتيا على استاد لوسيل.