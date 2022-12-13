وسيكون اللقاء بين المنتخبين في الساعة 23:00 بتوقيت أبوظبي على استاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة.

وتتأهل كرواتيا للمرة الثانية على التوالي في كأس العالم إلى هذا الدور، حيث كانت، قبل 4 سنوات، قد أزاحت الدنمارك وروسيا بركلات الترجيح في طريقها للنهائي في مونديال روسيا، وهو ما كررته في هذه البطولة بالفوز على كل من اليابان والبرازيل بركلات الترجيح.

الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي، البالغ من العمر 35 عاما، تقترب من حلم التتويج بكأس العالم للمرة الأولى منذ نحو 36 عاما.

ولكن على الرغم مما صنعه ميسي من تاريخ حافل بالبطولات، حيث أحرز 10 ألقاب في الدوري الإسباني، وآخر في فرنسا، و4 ألقاب في دوري الأبطال، وبطولة كوبا أميركا 2021، إلى جانب حصوله على الكرة الذهبية 7 مرات، كأفضل لاعب في العالم في تلك السنوات، فإنه لم يتمكن من الحصول على كأس العالم أبدا.

وصرح ميسي أخيرا، بأن كأس العالم الحالية ستكون الأخيرة له، وبالتالي فإن عدم حصوله على الكأس الذهبية والجائزة الأكبر في كرة القدم ستظل غصة في القلب بالنسبة إليه وللأرجنتينيين.

ماذا يقول التاريخ؟

التقى المنتخبان 5 مرات، 3 منها ودية ومرتان في كأس العالم، انتهت واحدة بالتعادل وفاز كل منتخب على الآخر مرتين، وهذه هي المرة الثالثة التي سيلتقي فيها المنتخبان.

كيف تأهلت الأرجنتين؟

باستثناء مباراتها الأولى أمام السعودية، فازت الأرجنتين في كل مبارياتها في كأس العالم الحالي.

كيف تأهلت كرواتيا؟

لم يكن أداء كرواتيا مقنعا في دور المجموعات في هذه البطولة، فهي لم تفز إلا مرة واحدة على كندا، لكنها فجرت مفاجأة من العيار الثقيل في ربع النهائي بعدما أزاحت البرازيل الفائزة بكأس العالم 5 مرات.