وفقد مغواير مكانه في الفريق الأول ليونايتد في أغسطس، لكن اللاعب البالغ من العمر 29 عاما شارك أساسيا في كافة مباريات إنجلترا في مونديال قطر حيث خرج الفريق من دور الثمانية على يد فرنسا.

وتحدث تن هاغ عن مغواير خلال معسكر يونايتد في إسبانيا قائلا: "من الواضح أنه جيد بما يكفي للعب على أعلى مستوى. قدم أداء سيئا مع مانشستر يونايتد في فترة ما، وبعد ذلك بالطبع كانت هناك صعوبات. مع إنجلترا قدم مباريات جيدة طوال الوقت تقريبا".

وأضاف: "نريده أن يظل على هذا المستوى مع مانشستر يونايتد. أعتقد أنه قدم أداء جيدا حقا في كأس العالم. لقد كان متسقا حقا. عندما يلعب بثقته مثل الآن، فهو لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا وهذا ما يتوقعه الجميع".

ويعود يونايتد لاستئناف مبارياته في 21 ديسمبر الحالي بمباراة في كأس رابطة الأندية على أرضه ضد بيرنلي قبل أن يستضيف نوتنغهام فورست في الدوري في 27 من الشهر ذاته.