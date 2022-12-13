وفي مقابلة خاصة مع "سكاي نيوز عربية"، أبدى مهاجم ميلان الإيطالي إعجابه بمنتخب "أسود الأطلس"، حيث قال: "ما حققه ليس مفاجأة لأنني أعلم قبل كأس العالم أنه منتخب جيد، وخلال المونديال كل شيء يمكن أن يحدث. كما أن المفاجآت عامل إيجابي والجماهير تحب وتستمتع بذلك، لأنهم يريدون مشاهدة المفاجآت التي تزيد من الحماس والإثارة. عندما يفوز المنتخب المرشح في كل مبارياته يصبح وكأنه يلعب في بطولة محلية، بينما عندما تحدث المفاجآت يصبح الأمر مختلفا، وسنرى هل بإمكان المنتخب المغربي بلوغ الدور النهائي أم لا".

وعن المواجهة القوية التي تنتظر المغرب أمام منتخب فرنسا حامل اللقب قال: "لا يوجد شيء نقوله عن المنتخب الفرنسي. إنه منتخب قوي فاز لاعبوه بكأس العالم عندما كانوا صغار السن، واليوم أصبحوا أكثر نضجا".

وأضاف "السلطان" أن المباراة الثانية في الدور نصف النهائي التي تجمع كرواتيا والأرجنتين ستكون قوية ومثيرة، معتبرا أن بلوغ المنتخب الكرواتي هذا الدور المتقدم لا يعد مفاجأة لأنه كأن وصيف النسخة الماضية في روسيا 2018، لكنه توقع أن يحسم المنتخب الأرجنتيني بطاقة العبور إلى المباراة النهائية، علما أنه يريد تتويج صديقة ليونيل ميسي باللقب.

دموع رونالدو

ومن جهة أخرى، تحدث إبراهيموفيتش عن فشل رونالدو في تحقيق حلمه بالتتويج بلقب كأس العالم مع منتخب بلاده وتوديع البطولة من الدور ربع النهائي بالدموع، مضيفا: "كل لاعب يريد الفوز بكأس العالم، لكن ليس بإمكان اللاعب أن يتكهن بذلك. الكل يحاول، وعندما لا ينجح من الطبيعي أن تكون هناك مشاعر خاصة، وأيضا عندما يفوز اللاعب بكأس العالم فمن الطبيعي أن تكون هناك مشاعر مختلفة".

أما عن رأيه في فسخ رونالدو عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي فقال: "أعتقد أن الأمور عندما تحدث لا يمكن أن تعرف القصة الحقيقية، حيث قال النادي ما يريد أن يقوله وقال اللاعب ما يحتاج قوله حتى يحمي نفسه، كما قال المدرب بدوره ما يخصه لحماية نفسه. كل طرف حريص على مصلحته، لكن القصة الحقيقة لما حدث لن نعرفها".

فشل الانتقال لأرسنال

خلال مسيرته الكروية الحافلة باللعب في صفوف أندية عالمية كبرى، كان من المفترض أن يخوض إبراهيموفيتش تجربة اللعب في صفوف أرسنال الإنجليزي، ورغم أن الأخبار كانت تشير لإتمام الصفقة في ذلك الوقت فإن الاتفاق لم يكتمل.

سألنا "إبرا" عن حقيقة ما حصل خلال مفاوضات الساعات الأخيرة مع النادي اللندني فقال: "كنت قريبا جدا من التوقيع لأرسنال، حيث سلمني المدرب أرسين فينجر القميص رقم 9 وعليم اسمي عندما كنت في مكتبه، لكنه طلب مني بعد ذلك الذهاب إلى الملعب والقيام باختبار، فقلت له (آسف إبراهيموفيتش لا يخضع للاختبارات، هل تريدني أم لا؟)، بعد ذلك لم يحصل أي شيء".

دخول عالم التمثيل

ومن جهة أخرى، يخوض إبراهيموفيتش تجربة التمثيل في هوليود، حيث من المقرر أن يطرح فيلم "Asterix & Obelix: The Middle Kingdom" بدور السينما بداية من 1 فبراير 2023.

وقال اللاعب المخضرم عن تجربة التمثيل: "أعيش منذ سنتين في لوس أنجلوس، التي تعتبر بيت التمثيل في العالم، حيث كانت تجربتي بمثابة استنشاق هواء جديد. واليوم لم أعد خجولا وأشعر أنني مرتاح بشكل جيد".

وختم إبراهيموفيتش: "هي تجربة جيدة، خاصة أنني عملت مع أشخاص جيدين، ولا أعلم هل ستكون النتيجة جيدة أم لا، لكنني أتمنى أن يكون فيلما جيدا".