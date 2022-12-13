ويرقد بيليه في المستشفى في ساو باولو منذ 29 نوفمبر الماضي، ويقول الأطباء إنهم لا يعرفون بعد متى سيتمكن من مغادرة المستشفى.

وجاء في بيان صادر عن المستشفى أنه "واع ومؤشراته الحيوية مستقرة".

بيليه، صاحب الـ82 عاما الذي فاز مع منتخب بلاده بكأس العالم لكرة القدم 3 مرات، يحارب سرطان القولون أيضا ويخضع لعلاج كيماوي.

والإثنين نشرت ابنته كيلي ناسيمنتو المقيمة في الولايات المتحدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عددا من الصور من المستشفى الذي يرقد فيه والدها.

وفي إحداها تمسك بيده، مع رسالة تقول "لقد وصلت"، كما تظهرها صورة أخرى وهي تعمل عن بعد، من المستشفى.