وسجل أهداف الأهلي الجنوب إفريقي بيرسي تاو (12) وياسر إبراهيم (32) وأكرم توفيق (90)، بينما أهدر محمود علاء وأحمد عادل "ميسي" ركلتي جزاء للاتحاد (45+1) و(48).

ورفع الأهلي رصيده إلى 18 نقطة في المركز الأول بفارق 4 نقاط عن مطارده الزمالك حامل اللقب، فيما تجمد رصيد الفريق السكندري عند 9 نقاط في المركز السادس.

وأسفر هجوم ضاغط من لاعبي الأهلي عن هدف مبكر (12) بعدما راوغ أحمد عبد القادر حارس الاتحاد المهدي سليمان وسدد كرة ارتدت من الدفاع لتجد تاو الذي تابعها داخل المرمى.

وواصل الفريق الأحمر هجومه لتأمين هدف التقدم، فيما اعتمد لاعبو الاتحاد على اختراقات عادل وعرضيات صبري رحيل وأيمن صلاح، ومن إحداها، كاد محمود علاء أن يسجل هدف التعادل برأسية أبعدها ياسر إبراهيم.

وفي الدقيقة 32 ومن ركلة حرة مباشرة مرر علي معلول عرضية داخل منطقة الجزاء، حولها ياسر إبراهيم رأسية على يسار الحارس محرزا الهدف الثاني لأصحاب الأرض.

واندفع لاعبو الاتحاد للهجوم سعيا لمعادلة النتيجة وسط ارتباك دفاع الأهلي، وفي الدقيقة 45 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء للضيوف بعد العودة لتقنية الفيديو المساعد إثر عرقلة إبراهيم لخالد الغندور، سددها محمود علاء وتصدى لها محمد الشناوي.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء ثانية للاتحاد إثر عرقلة الشناوي لعادل الذي أضاعها بدوره (48).

لم تفلح تغييرات الصربي زوران مانولوفيتش مدرب الاتحاد في معادلة النتيجة، في ظل سيطرة لاعبي الأهلي على وسط الملعب بفعل تغييرات مدربه السويسري مارسيل كولر.

وفي الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة، وصلت الكرة للبديل محمد مجدي (أفشة) راوغ المهدي ومرر عرضية للقادم من الخلف أكرم توفيق فسددها في المرمى الخالي محرزا الهدف الثالث.

من جهة أخرى، تابع الإسماعيلي مسلسل إخفاقه في الفوز منذ انطلاق الموسم وذلك للمباراة السادسة تواليا، واكتفى بالتعادل السلبي على أرضه ووسط جماهيره مع ضيفه فيوتشر.

ورفع الإسماعيلي بقيادة مدربه المؤقت أيمن الجمل الذي حل خلفا للبرتغالي خوان كارلوس غاريدو المقال لسوء النتائج، رصيده إلى 3 نقاط في المركز 16، فيما تقدم فيوتشر للمركز الثالث برصيد 14 نقطة.

وفاز سيراميكا كليوباترا على ضيفه حرس الحدود بنتيجة 2-1 على ستاد القاهرة الدولي.