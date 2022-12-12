ووصلت 4 منتخبات لدور نصف النهائي من مونديال 2022، وهي فرنسا والمغرب والأرجنتين وكرواتيا.

وحدد مؤشر "FiveThirtyEight’s SPI" الشهير، المختص بتحديد احتمالات النتائج الرياضية، نسبة فرصة كل منتخب بتحقيق اللقب العالمي الأغلى.

وجاءت نتائج المؤشر كالآتي:

الأرجنتين 37 بالمئة.

فرنسا 35 بالمئة.

كرواتيا 16 بالمئة.

المغرب 13 بالمئة.

ويعتمد المؤشر على أداء المنتخبات ومستوى اللاعبين في كل تشكيلة، وخوارزميات رياضية خاصة بشأن المواجهات المباشرة بين المنتخبات.