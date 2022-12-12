وحل حامل اللقب، الوداد البيضاوي المغربي، في المجموعة الأولى، مع شبيبة القبائل الجزائري، وبترو أتلتيكو الأنغولي وأيه إس فيتا كلوب الكونغولي.

ووقع الأهلي المصري وصيف النسخة الماضي، في المجموعة الثانية، رفقة ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، والهلال السوداني، والقطن الكاميروني.

وفي المجموعة الثالثة، وقع الرجاء المغربي في مجموعة "إفريقية" مع هورويا الغيني وسيمبا التنزاني وفايبرز الأوغندي.

فيما وقع الزمالك في مجموعة "عربية خالصة" بجوار الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري والمريخ السوداني.

وستنطلق مواجهات دور المجموعات 10 فبراير من العام المقبل، على أن يقام نهائي البطولة في يونيو 2023.