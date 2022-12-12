محتوى الصورة

الصورة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، تجمع وليد الركراكي وجيرو، في ناد واحد، خلال حصة تدريبية.

قصة الصورة

الصورة هي لوليد الركراكي في نهاية مسيرته الكروية، عندما كان لاعبا، مع نادي غرينوبل الفرنسي، بينما كان جيرو في بداية مسيرته الكروية مع نفس النادي.

الصورة تجمع لاعبي غرينوبل، ويظهر فيها "الظهير الأيمن" الركراكي وهو يتقدم بالكرة، بينما يهاجمه "المهاجم الصاعد" جيرو، خلال حصة تدريبية صيفية للفريق.

زمن الصورة

الصورة تعود إلى صيف 2008، في الفترة التحضيرية قبل موسم 2008-2009، حينت عاد جيرو من فترة إعارته إستريه إلى غرينوبل، بينما كان الركراكي يستعد لثاني مواسمه مع الفريق الفرنسي.

وقتها كان الركراكي يبلغ من العمر 32 عاما، وكان جيرو يبلغ 21 عاما.

هل لعب الركراكي إلى جانب جيرو؟

بالرغم من خوضهما التدريبات سويا، إلا إنهما لم يخوضا مباراة رسمية معا، حيث إن جيرو كان معارا إلى إستريه ثم إلى تور، خلال الموسمين الذين قضاهما الركراكي مع غرينوبل، والتقيا خلال فترة التحضير للنادي.

خاضا معا مباراة ودية واحدة فقط، أمام ستراسبورغ، قبل رحيل جيرو عن الفريق.