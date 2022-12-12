وواصل منتخب "أسود الأطلس" مفاجآته المدوية بإقصاء البرتغال من دور الثمانية، السبت، ليصبح أول منتخب عربي وإفريقي يبلغ نصف النهائي، حيث يواجه حامل اللقب الذي حقق فوزا صعبا على إنجلترا.

وقال مهاجم فرنسا أوليفيه جيرو لـ"فيفا تي في"، إن منتخب "الديوك" سيحاول بالتاكيد إعادة الكأس معه، لكن "لا تزال أمامنا مباراة أمام فريق رائع هو المغرب".

وتابع جيرو، الذي أصبح مؤخرا الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا: "نعرف أنها ستكون مباراة صعبة. لكن ها نحن هنا وقمنا بخطوة كبيرة (بالفوز على إنجلترا في دور الثمانية). سنرتاح قليلا ونعود للعمل من أجل التحضير لهذا الفريق. المغرب سيصعب علينا المهمة".

كما أثنى حارس مرمى فرنسا هوغو لوريس على المنتخب المغربي الذي "فاجأ الجميع بروح معنوية لا تصدق"، وقال: "رأينا الشوط الأول للمغرب أمام البرتغال. صراحة يجب أن نرتاح لأنها ستكون معركة أخرى".

واعتبر الحارس المخضرم أن المغرب "سيكون معه الدعم الجماهيري"، مضيفا: "هم أقوياء جدا لا يمكن اختراقهم وأقوياء أيضا مع الكرة وفي الهجوم المعاكس. سنمضي وقتا لدراستهم لكن الآن يجب أن نستريح".

وفي السياق ذاته، اعتبر لاعب وسط فرنسا أوريلين تشواميني أن "المغرب فريق رائع يقدم بطولة كبيرة، ووصوله لنصف النهائي يعني أنهم يستحقون".

وتابع لاعب ريال مدريد الإسباني: "سنأخذ هذه المباراة على محمل الجد كثيرا لكي نفوز. المغرب فريق ممتاز يقدم مباريات رائعة، لذلك سنقوم بكل شيء من أجل الفوز بهذه المباراة".

وكان المدير الفني لمنتخب فرنسا ديدييه ديشامب أشاد بأداء المغرب، مشيرا إلى أن "قلة فقط من توقعوا تأهله لنصف نهائي المونديال".

وتابع خلال المؤتمر الصحفي عقب الفوز على إنجلترا، السبت: "لكن بسبب كل ما أنجزوه حتى الآن وكل المنتخبات التي واجهوها وتلقيهم هدفا واحدا فقط، كانوا هم المفاجأة. يستحقون أن يكونوا حيث هم الآن".

وأضاف المدرب الذي حمل كأس العالم لاعبا ومدربا: "الآن علينا مواجهتهم، وهم أيضا ستتاح لهم فرصة الوصول إلى النهائي. علينا دائما احترام منافسينا جميعا. على أي حال المباراة ستلعب الأربعاء. لا يزال لدينا بعض الوقت لمعايشة ما فعلناه (أمام إنجلترا)".