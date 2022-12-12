وسجل هدف فوز الزمالك مصطفى شلبي (4)، رافعا رصيد فريقه إلى 14 نقطة في المركز الثاني خلف الأهلي (15)، والأخير يلتقى الاتحاد السكندري الإثنين في لقاء مؤجل من المرحلة الرابعة، فيما تجمد رصيد بيراميدز عند 11 نقطة في المركز الخامس.

وأسفر هجوم ضاغط من لاعبي الزمالك عن هدف مبكر بتسديدة شلبي من حدود منطقة الجزاء، اصطدمت بالمغربي وليد الكرتي وغيرت اتجاهها وسكنت شباك الحارس أحمد الشناوي (4).

وانحصر اللعب في وسط الملعب مع استحواذ ومحاولات هجومية لثلاثي بيراميدز مصطفى فتحي ورمضان صبحي والجنوب إفريقي فاغري لاكاي، لم تشكل خطورة على مرمى حارس الزمالك محمد عواد، وسط تراجع دفاعي للاعبيه.

ومع بداية الشوط الثاني، ضغط لاعبو بيراميدز بقوة سعيا لتعديل النتيجة وسدد مصطفى فتحي كرة أبعدها عواد وشتتها الدفاع (54)، كما أنقذ حارس الزمالك مرماه من هدفين محققين للضيوف بتصديه لرأسيتي علي جبر (85 و86).

وفي لقاءات مؤجلة من المرحلة الرابعة، حقق غزل المحلة فوزا صعبا على ضيفه الداخلية 2-1 بملعب المحلة، سجل هدفي المحلة أحمد الشيخ ومعاذ الحناوي (23 و82 من ركلتي جزاء) وقلص الفارق للداخلية سمير فكري (27).

ورفع غزل المحلة رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث، وتجمد رصيد الداخلية عند نقطتين في المركز الثامن عشر الأخير.

وفاز طلائع الجيش على ضيفه المصري البورسعيدي 3-1 بملعب السويس، سجل ثلاثية الجيش خالد قمر (43) وكريم طارق (45 +1) والبديل محمد شحاتة (81)، فيما سجل هدف المصري الوحيد البديل محمد عبد اللطيف "جريندو" (62).

ورفع طلائع الجيش رصيده إلى 7 نقاط في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد المصري عند 6 نقاط في المركز الرابع عشر.

وعاد المقاولون العرب من الإسكندرية بتعادل سلبي مع مضيفه سموحة، الذي رفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث عشر، فيما وصل المقاولون للنقطة السابعة في المركز الثامن.