وعوّض ليون بفوزه على الـ"حمر" الذي خاض مباراته الأولى في البطولة خسارته الكبيرة في الافتتاح أمام أرسنال صفر-3.

ويشارك في البطولة أيضا ميلان بطل الدوري الأيطالي الذي يلعب مع أرسنال الثلاثاء، وليفربول في 16 الحالي.

وتقيم الفرق الأربعة معسكرات تدريبية في الإمارات استغلالا لفترة توقف البطولات الوطنية في بلادها، بسبب إقامة بطولة كأس العالم 2022 في قطر والتي تختتم في 20 الحالي.

وافتتح ليفربول التسجيل بعد 40 ثانية من بداية المباراة بعدما مرر النجم المصري محمد صلاح كرة الى البرتغالي فابيو كارفاليو، نجح في تسديدها سهلة بشباك مواطنه حارس مرمى ليون البرتغالي انتونيو لوبيش.

وأهدر صلاح الذي لعب لمدة 60 دقيقة فرصة اضافة هدف ثان بعدما تصدى لوبيش ببراعة الى ركلة الجزاء التي سددها المصري (14).

وعادل الكسندر الكازيت النتيجة لليون بعدما استغل سوء تفاهم بين الأسكتلندي اندرو روبرتسون وحارس مرمى فريقه الايرلندي كاويمهين كيليهر ليخطف الكرة ويسددها في المرمى (41).

وتقدم ليون بعد مجهود فردي من البديل ريان شرقي مرر على إثره كرة إلى البديل الآخر برادلي باركولا وضعها في الشباك (65).

وسدّد سايل كومبيدي كرة قوية تصدى لها الحارس البديل الإسباني ادريان كاستيلو وارتدت الى لاكازيت الذي سجل الهدف الشخصي الثاني والثالث لليون (82).

وحسب نظام البطولة لجأ الفريقان الى ركلات الترجيح والتي فاز بها ليون أيضا 5-3.

ويستعد ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي في 23 الحالي في ثمن نهائي كأس الرابطة الانجليزية، بينما يحل ليون ضيفا على بريست في 29 الحالي في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الفرنسي.